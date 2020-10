Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher treffen auf Bewohnerin und flüchten

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Abend waren Einbrecher am Samstag in der Innenstadt unterwegs. Gegen 18.30 Uhr tauchten sie an einer Wohnung in der Schützenstraße auf.

Wie die Bewohnerin später der Polizei berichtete, hörte sie ein lautes Klopfen, öffnete jedoch nicht, weil sie gerade anderweitig beschäftigt war. Kurz darauf betraten drei maskierte Personen die Wohnung. Als die Frau die Eindringlinge anschrie, ergriffen diese die Flucht.

Wie es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen, ist derzeit noch unklar. Gestohlen wurde nichts. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Freitag fiel ein Einbruch in eine Einrichtung in der Kennelstraße auf. Am frühen Morgen entdeckte eine Mitarbeiterin mehrere aufgebrochen Schließfächer und umherliegende Gegenstände im Flur.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter offenbar ein Fenster aufgehebelt hatten und durch dieses Schlupfloch in die Einrichtung eingestiegen waren. Den Spuren zufolge durchsuchten die Eindringlinge alle Räume, öffneten Schränke und Behältnisse und waren den Inhalt auf den Boden. Eine Metallkassette, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, wurde aufgebrochen. Wegen der angerichteten Verwüstung musste die Einrichtung am Freitag geschlossen bleiben. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.15 und 6.50 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

