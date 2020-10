Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 251: Zwei Personen verletzt; Unfallstelle wieder frei

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 14:28 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4729916 veröffentlichte Pressemitteilung):

B 251/ Zierenberg (Landkreis Kassel):

Nachdem gegen 14:00 Uhr zwei Pkw auf der B 251 bei Zierenberg-Oelshausen zusammengestoßen sind, wurden zwei Personen inzwischen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 58-jährige Autofahrer aus Wolfhagen und die Beifahrerin in dem entgegenkommenden Pkw, eine in Wolfhagen wohnende 27-jährige Frau, sollen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt sein. Der Verkehr auf der B 251 zwischen Oelshausen und Istha konnte nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten nun wieder freigegeben werden.

Die ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen ergaben, dass der Mercedes und der entgegenkommende VW aus noch unbekannten Gründen in Höhe Zierenberg-Oelshausen zusammengestoßen waren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell