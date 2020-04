Polizei Bonn

POL-BN: Kellereinbrüche in Endenich - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zu zwei Kellereinbrüchen wurde die Polizei am gestrigen Donnerstag in Endenich gerufen. Einbrecher hatten in beiden Fällen auf der Endenicher Straße, zwischen Magdalenenstraße und Erich-Hoffmann-Straße, zugeschlagen.

In der Zeit von Mittwoch (22.04.2020), 19:00 bis Donnerstag (23.04.2020), 13:00 Uhr gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise jeweils in die Kellerräume der Mehrfamilienhäuser. Die Einbrecher entwendeten in einen Fall ein Fahrrad. Aus dem Keller des zweiten Tatortes erbeuteten sie Werkzeuge.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell