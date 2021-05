Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu möglicher Straftat

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 05.30 Uhr entdeckte ein Passant einen 21 Jahre alten Mann, der im Bereich eines Fußweges zwischen der Vaihinger Straße und der Frankfurter Straße in einem Gebüsch lag. Der Passant alarmierte einen Rettungswagen und die Polizei. Möglicherweise könnte der 21-Jährige Opfer eines Raubes geworden sein. Verletzungen hat er keine davon getragen. Gemäß den ersten Ermittlungen sollen die Täter, zu denen keine Beschreibung vorliegt, das Handy sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

