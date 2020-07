Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 2. Nachmeldung zum Brand in einem Hotel in Waren (Müritz)

Waren (ots)

Wie in den Pressemitteilungen vom 19.07.2020 23:34 Uhr und 20.07.2020 12:45 Uhr mitgeteilt wurde, ist es am späten Nachmittag des 19.07.2020 zu einem Brand in einer Sauna eines Hotels in der Fontanestraße in Waren (Müritz) gekommen. Das Hotel ist auf Grund der Schäden unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kam am heutigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Zusammen mit einem Warener Kriminalbeamten hat er den Brandort untersucht. Im Ergebnis dessen kann gesagt werden, dass sie keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt haben. Es wird derzeit weiter von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren dauern an.

Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.

Erstmeldung:

Im Seehotel Ecktannen in Waren (Müritz) brach am 19.07.2020, 17.20 Uhr ein Brand in der Sauna des Hauses aus. Alle Gäste und das Personal konnten unverletzt das Hotel verlassen. Die eingesetzten 65 Kameraden Feuerwehren aus Waren (Müritz), Klink und Groß Plasten waren bis gegen 22.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zwei Feuerwehrmänner die unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt waren, erlitten Schwächeanfälle. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und verblieben an der Einsatzstelle. Der vorläufig geschätzte Schaden am Gebäude des Hotels beträgt ca. 100.000 EUR. Die dort eingecheckten 43 Hotelgäste konnten in umliegenden Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen untergebracht werden, da ihre Zimmer vorerst unbewohnbar sind. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Einsatz. Bisher wird jedoch von einem technischen Defekt am elektrischen Saunaofen ausgegangen.

1. Nachmeldung:

Wie bereits berichtet wurde, ist es am gestrigen 19.07.2020 zu einem Brand in der Sauna eines Hotels in der Fontanestraße in Waren (Müritz) gekommen. Die 65 Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung ist ein erheblicher Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Die Gäste des Hotels wurden in umliegende Hotels und Pensionen gebracht. Von ihnen wurde niemand verletzt.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das frühestens am morgigen 21.07.2020 möglich sein. Solange bleibt der Brandort beschlagnahmt.

Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell