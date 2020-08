Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sachbeschädigung an PKW + Gegen Garagentor gefahren + Verkehrsunfall beim Einbiegen + Kennzeichendiebstahl + Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Friedberg (ots)

+++

*Friedberg: Sachbeschädigung an PKW

Eine PKW-Scheibe eines grauen Renault Clio schlug ein Unbekannter zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr in der Tepler Straße in Friedberg eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*Bad Nauheim: Gegen Garagentor gefahren

Zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr fuhr stieß offenbar ein Fahrzeugführer in einer Hofeinfahrt Am Taubenbaum gegen ein Garagentor des dortigen Wohnhauses. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der bislang Unbekannte dann davon. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise bitte unter 06031/6010.

+++

*Hirzenhain: Verkehrsunfall beim Einbiegen

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung L3185 - B275 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Schaden befindet sich im unteren, fünfstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines grauen VW gegen 7.40 Uhr von auf der B275 von Merkenfritz in Richtung Gedern unterwegs. In Höhe Steinberg wollte der 19-jährige Autofahrer aus Kefenrod auf die L3185 abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 21 Jahre alten Gederner, der am Steuer eines schwarzen Skoda saß. Der Mann aus Gedern verletzte sich leicht. Die beiden Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei in Büdingen bittet Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

*Karben: Kennzeichendiebstahl

Beide Kennzeichenschilder eines grauen Opel (FB-BW 140) sind auf dem Parkplatz des Berufsbildungswerkes Am Heroldshain abgebaut und mitgenommen worden. Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr müssen hier Diebe aktiv gewesen sein. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Bad Vilbel, tel. 06101/5460-0.

+++

*Ortenberg: Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes hat jemand am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr einen abgestellten, roten Peugeot angefahren. Der Verursacher ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Person, gegen die nun aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird, hinterließ mehrere Tausend Euro Schaden an der rechten Fahrzeugseite des 307cc. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

