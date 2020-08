Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Golf angefahren + Einbruchversuch scheitert

Friedberg (ots)

*Ranstadt: Golf angefahren

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 17 Uhr ist es in der Mönchsfeldstraße in Bobenhausen I zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei trug ein grauer VW Golf an der Fahrerseite nicht unerhebliche Beschädigungen. Der VW stand am dortigen Fahrbahnrand. Hinweise bitte unter 06042/96480 an die Polizei in Büdingen.

*Nidda: Einbruchversuch scheitert

Einbrecher haben am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 17.40 Uhr vergeblich versucht, in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Kohden einzusteigen. Die Eingangstür, an der sie hebelten, hielt jedoch stand. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

