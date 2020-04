Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Entwarnung - Koffer leer - Absperrungen aufgehoben (Bezug: Erstmeldung vom 27.04.20, 8.51 Uhr);

Marburg-Biedenkopf (ots)

Entwarnung - Koffer leer - Absperrungen aufgehoben (Bezug: Erstmeldung vom 27.04.20, 8.51 Uhr)

Marburg: Die Polizei kann Entwarnung geben. Der am Südbahnhof vor einem Kreditinstitut abgestellte Koffer ist leer. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Experten des Landeskriminalamtes untersuchten den Gegenstand mit einem Roboter. Um 10.05 Uhr konnten die Ermittler Entwarnung geben. Die Absperrmaßnahmen wurden im Anschluss sofort aufgehoben. Auch der Zugverkehr rollt wieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte um Mithilfe: Wem sind in der Nacht oder am frühen Morgen an der Bankfiliale/im Umfeld des Bahnhofes verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Abstellen des Koffers vor dem Geldautomaten beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell