Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleiner Waldbrand - Polizei ermittelt und sucht Zeugen;Diebstahl scheitert - Duo flüchtet;Ford auf Parkplatz touchiert - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kleiner Waldbrand - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Breidenbach-Niederdieten: Ein kleiner Waldbrand in der Gemarkung Niederdieten riefen am Mittwochnachmittag, 22. April, die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Zeugen meldeten den Brand nordwestlich der Bundesstraße 253 gegen 13 Uhr. Die Feuerwehr löschte die auf einer Fläche von 30 Quadratmetern loderten Flammen schnell ab. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein Grillfeuer auf dem trockenen Boden das weitere Geschehen ausgelöst haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen am frühen Nachmittag an der Gemarkungsgrenze zu Oberdieten und Kleingladenbach verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Diebstahl scheitert - Duo flüchtet

Marburg: Der Diebstahl eines Rades scheiterte in der Nacht auf Freitag, 24. April, in der Elisabethstraße. Das ertappte Duo flüchtete ohne Beute über die Rückseite der Kirche in Richtung Firmaneiplatz. Ein Zeuge alarmierte die Polizei gegen 1.15 Uhr über zwei Männer, die sich an dem Kettenschloss eines Rades vor der Kirche zu schaffen machten. Die beiden Männer mussten letztendlich ohne Beute abziehen. Einer der Verdächtigen ist 185 bis 190 cm groß, hat kurze Haare und trug eine blaue Hose sowie eine schwarze Jacke mit Fellbesatz. Sein etwa 175 cm großer Begleiter mit kurzen Haaren war mit einem grauen Hoodie und einer blauen Hose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Ford auf Parkplatz touchiert - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain: Auf dem Parkplatz "Am Hexenturm" fuhr ein Unbekannter am Mittwoch, 22. April, zwischen 10.30 und 12 Uhr, vorne rechts gegen einen abgestellten Ford Kuga Kombi. Die Höhe des Schadens ist noch nicht exakt bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

