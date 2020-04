POL-MR: Frau bei Unfall schwer verletzt;Motorradfahrer verletzt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Frau bei Unfall schwer verletzt;Motorradfahrer verletzt;

Marburg-Biedenkopf

Frau bei Unfall schwer verletzt

Gladenbach/ Kreisstraße 114: Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag, 22. April, auf der Kreisstraße 114. Die 62-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem roten Nissan von Gladenbach in Richtung Fronhausen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Baum. Durch die Berührung wurde der Wagen ausgehoben, prallte gegen einen weiteren Baum und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde die Frau aus dem Auto geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens unter anderem die Hinzuziehung eines Gutachters an. Ein stark beschädigter Baum drohte umzustürzen und wurde von der Feuerwehr gefällt. Die Kreisstraße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die notwendigen Ermittlungen bis 18.20 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Motorradfahrer verletzt

Stadtallendorf/L 3290: Bei einem Unfall auf der Landesstraße 3290 erlitt ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag, 22. April, Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Die Kollision ereignete sich gegen 16.45 Uhr zwischen Niederklein und Stadtallendorf. Ein Autofahrer wollte nach rechts in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Hinter diesem Pkw fuhr ein Daimler Benz sowie der Biker mit seiner Yamaha. Der Fahrer des Benz sah den Vorgang des Vordermanns und bremste ab. Der junge Kradfahrer reagierte offenbar zu spät, fuhr auf das Heck des Daimlers und kam zu Fall.

