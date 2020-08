Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tankstelle überfallen + Einbruch in Kiosk + Auto prallt gegen Baum + Nach misslungenem Einbruch - Trio gesucht!

Friedberg (ots)

+++

*Friedberg: Tankstelle überfallen

Am Freitagabend wurde die Tankstelle in der Gutenbergstraße überfallen. Kurz nach 21.30 Uhr hatte ein maskierter Täter den Verkaufsraum betreten. Mit einem Messer hielt er den dortigen Angestellten in Schach und bediente sich an der Kasse. Der Mann packte wenige Hundert Euro in eine mitgeführte Umhängetasche und floh schließlich entlang der Ausfahrt in Richtung Gutenbergstraße. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Zeugen beschreiben den flüchtigen Räuber als 20 bis 25 Jahre alten, etwa 178 cm großen und sportlich-schlanken Mann mit dunklen, kurzen Haaren. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem grauen Poloshirt und dunklen Shorts. Ins Gesicht hatte er einen blauen Mund-Nasen-Schutz gezogen.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es ihm am Tatabend, unerkannt zu flüchten.

Der Friedberger Kriminalpolizei liegen Hinweise auf einen möglichen Mittäter vor, der nahe des Tatortes am Steuer eines dunklen Ford Ka auf den Flüchtigen gewartet haben soll.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010. Insbesondere gilt es, nachfolgende Fragen zu klären:

Hatte jemand die Tat beobachten können? Wem ist der Täter auf der Flucht begegnet? Wer hat in Tatortnähe einen dunklen Ford Ka gesehen und erinnert sich eventuell sogar noch an dessen Kennzeichen?

+++

*Niddatal: Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk in der Ilbenstädter Hügelstraße sind Einbrecher zwischen Donnerstagabend (20. August), 19.30 Uhr und Freitagmorgen (21. August), 5.45 Uhr eingestiegen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Zigaretten und andere, zur Veräußerung gedachte Waren. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*B457 bei Büdingen: Auto prallt gegen Baum

Zwischen Büdingen und Gründau ist am Freitagnachmittag ein mit zwei Personen besetzter Nissan gegen einen Baum geprallt. Gegen 17.20 Uhr war die aus Büdingen stammende, 29-jährige Autofahrerin in Richtung Gründau unterwegs. Mit an Bord befand sich auch ein 6 Jahre altes Mädchen. Warum der Qashqai von der Straße abgekommen war, steht bisher nicht fest.

Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall verletzt; Rettungshubschrauber brachten sie in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW übernahm ein Abschleppunternehmen.

+++

*Friedberg: Nach misslungenem Einbruch - Trio gesucht!

Am Freitagnachmittag haben Unbekannte gegen 14.45 Uhr vergeblich an der Terrassentür eines Wohnhauseses in der Lindenstraße gehebelt. Da sie diese offensichtlich nicht aufbekamen, flüchteten sie schließlich zu Fuß in Richtung Fichtestraße. Zeugen filmten drei Tatverdächtige. Demnach handelte es sich um drei schlanke, junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Zwei waren circa 1,75 bis 1,80 m groß; der dritte etwas größer. Sie trugen allesamt dunkle Oberbekleidung, dunkle Hosen (2x lang, 1x kurz) und dunkle Schuhe. Auf dem Kopf hatten zwei von ihnen Basecaps.

Wem sind die drei jungen Männer auf der Flucht begegnet? Wer kann Angaben zu deren Identität geben? Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell