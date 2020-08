Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch mit ungewöhnlicher Beute + Unfallflucht - silberner Mercedes gesucht + An Zigarettenautomaten gehebelt - Trio flüchtet

*Wölfersheim: Einbruch mit ungewöhnlicher Beute

Aus der Turnhalle der Singbergschule haben Diebe am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Sportartikeln gestohlen. Zwischen Samstag und Sonntag hatten die Straftäter ein dortiges Rolltor aufgebrochen und waren so hineingelangt. Sie entwendeten eine große Anzahl an Basket-, Fuß- und Softbällen sowie einige Badmintonschläger. Hinweise zum Verbleib der Sportartikel sowie bezüglich der Identität der Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

*Friedberg: Unfallflucht - silberner Mercedes gesucht

Mehrere Tausend Euro Schaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag in der Friedberger Wolfengasse. Gegen 14.55 Uhr hatte ein Augenzeuge einen silbernen Mercedes dabei beobachtet, wie dieser nach rechts in die Kaiserstraße abbog und dabei einen am Fahrbahnrand der Wolfengasse parkenden grauen Audi beschädigt hatte. Ohne anzuhalten war der Benz dann weitergefahren. In diesem Zusammenhang suchen die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei nun nach dem flüchtigen Fahrzeugführer oder der flüchtigen Fahrzeugführerin. Wo ist ein silberner Mercedes, höchstwahrscheinlich mit beschädigter Fahrzeugfront / rechter Fahrzeugseite aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

*Rosbach: An Zigarettenautomaten gehebelt - Trio flüchtet

Als sie durch Zeugen angesprochen wurden, stellten drei junge Männer am Montagabend ihre Versuche ein, den Zigarettenautomaten in Höhe der 40er Hausnummern in der Rodheimer Hauptstraße aufzuhebeln. Bei dem Trio soll es sich um drei schlanke, junge Männer im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren gehandelt haben. Die drei seien etwa 170 cm groß gewesen. Die Kapuzen ihrer schwarzen Pullover hatten sie über die Köpfe gezogen. Sie rannten in Richtung Sparkasse und Bahnhof davon. Wem sind die Täter auf ihrer Flucht begegnet? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Katrin Gawenda, Tel. 06003/822-441 oder die Polizei in Friedberg unter 06031/6010.

