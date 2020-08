Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wöllstadt: Geldautomatensprengung scheitert

Friedberg (ots)

+++

Straftäter haben in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank zu sprengen, die sich Am Lachgraben in Nieder-Wöllstadt befindet. Jedoch war das Vorhaben gegen 2.28 Uhr gescheitert. Zwar hatten sich eingeleitete Gase entzündet, wodurch der Ausgabeautomat in Brand geriet. Dennoch blieb die erwünschte, aufsprengende Wirkung aus, woraufhin die Täter schließlich flüchteten.

Erst nachdem wenige Augenblicke später alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, kam es dann zur explosionsartigen Umsetzung. Feuerwehrkräfte konnten die auch auf die Deckenverkleidung übergreifenden Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Hinweise möglicher Zeugen. Derzeit kann nicht ausgeschlossenen werden, dass der oder die Täter sich bei Tatausführung verletzt hatten. Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wo sind in der Nacht Personen mit Brandverletzungen vorstellig geworden? Hinweise bitte unter 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell