Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Spinde aufgebrochen + Weidezaunbatterien geklaut + Pickup demoliert + Reifen zerstochen

Friedberg (ots)

+++

*Büdingen: Spinde aufgebrochen

In einer Umkleidekabine des Klinikums in der Straße "Am Schlag" haben Unbekannte am Mittwochmorgen mehrere Spinde aufgebrochen. Zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr müssen die Straftäter, die aus diversen Geldbörsen das darin befindliche Bargeld entwendeten, aktiv gewesen sein. Mögliche Zeugen, denen dort im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

+++

*Reichelsheim: Weidezaunbatterien geklaut

Ursprünglich dienten sie der Versorgung eines Weidezauns in der Weckesheimer Kastanienstraße. Allem Anschein nach konnte die beiden umfunktionierten Autobatterien auch ein bislang Unbekannter gut gebrauchen. Das Fehlen der Stromspeicher stellte der Eigentümer der Viehweide am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr fest. Er erstattete Anzeige. Hinweise auf den oder die Täter richten Sie bitte an die Friedberger Polizei unter 06031/6010.

+++

*Bad Vilbel: Pickup demoliert

Die Motorhaube eines blauen Pickups von Nissan demolierte ein bisher nicht bekannter Straftäter zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr am Dienstag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Frankfurter Straße. Scheinbar mit den Fäusten hatte die unbekannte Person auf die Karosserie eingeschlagen und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

+++

*Friedberg: Reifen zerstochen

Am Konrad-Adenauer-Platz hat jemand zwei Reifen eins blauen Opel Astra zerstochen. Das Auto stand zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr auf einem dortigen Parkplatz. Auch ein grauer Ford Focus wies ein Paar platter Pneus auf. Dieser stand an derselben Örtlichkeit geparkt. Hier lässt sich die Tatzeit auf Dienstagabend, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr eingrenzen. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

