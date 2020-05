Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Feuerwehreinsatz nach Kellerbrand

Durmersheim (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am gestrigen Dienstag, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, nach einem Kellerbrand im Bereich der Rosenstraße. Nachdem die Rauchmelder im Gebäude ausgelöst hatten wurde von einem der Hausbewohner im Keller eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand, der nach ersten Ermittlungen im Technikraum entstanden ist, in der Folge löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim gehen nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

