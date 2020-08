POL-WE: Machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer, lassen Sie Ihr Bike kennzeichnen!

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer, lassen Sie Ihr Bike kennzeichnen!

Friedberg

Machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer, lassen Sie Ihr Bike kennzeichnen!

Die Wetterauer Polizei vergibt wieder Termine zur Fahrradcodierung. Die nächste Veranstaltung findet statt am Montag, 31. August 2020 zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei in Friedberg, Grüner Weg 3. Um sich einen der begehrten Plätze zu sichern, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin unter 06031/601-462.

Welchen Zweck verfolgt die Codierung?

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die Codierung ist für Sie kostenlos! Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Bedenken Sie bitte, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes notwendig ist! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.

Die Polizei rät:

-Bewahren Sie den Eigentumsnachweis des Rades gut auf!

-Sollten Sie gedenken, ein gebrachtes Fahrrad zu erwerben, lassen Sie sich diesen vom Verkäufer ebenso übergeben!

-Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer!

-Tragen Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Rad in einen Fahrradpass oder in eine entsprechende App ein!

-Fertigen Sie ein Foto ihres Zweirads!

-Schließen Sie das Fahrrad stets am Rahmen mit einem sicheren Schloss an einem feststehenden Gegenstand an. Geeignet sind u.a. Stahlketten, Panzerkabelschlösser sowie Bügelschlösser. Gleiches gilt ebenso für das Abstellen in Fahrradkellern usw. Bedenken Sie auch die Sicherung der Reifen.

-Wertvolles Zubehör sollte nicht am Rad belassen werden. Nehmen Sie beispielsweise hochwertige Fahrradcomputer mit.

-Lassen Sie ihr Rad codieren!

-Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, informieren Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige. Zur Anzeigenerstattung bringen Sie alle Ihnen vorliegenden Fahrraddaten und Belege mit zur Dienststelle!

Tobias Kremp

Pressesprecher

