POL-WE: Unfallflucht in der Kaiserstraße + Einbruch in der Thiergartenstraße + Audi zerkratzt + Geldkassette aus Auto geklaut

*Friedberg: Unfallflucht in der Kaiserstraße

In der Kaiserstraße hat ein anderer Autofahrer am Mittwoch zwischen 11.56 Uhr und 13.20 Uhr einen parkenden Opel beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, der an der linken Fahrzeugseite des schwarzen Corsa entstanden war. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

*Büdingen: Einbruch in der Thiergartenstraße

Zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr sind Einbrecher in der Thiergartenstraße in Büdingen zugange gewesen. Sie brachen die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räume, welche anschließend durchsucht wurden. Was gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Wem sind im geschilderten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

*Ortenberg: Audi zerkratzt

In der Rotlippstraße haben Unbekannte einen blauen Audi A3 zerkratzt, vermutlich mit einem Schlüssel oder einem anderen, spitzen Gegenstand. Das Auto stand zwischen Montag, 20.20 Uhr und Dienstag, 6 Uhr im Bereich der 40er Hausnummern. Hinweise auf den Verursacher, Tel. 06042/96480.

*Butzbach: Geldkassette aus Auto geklaut

Während Angestellte einer Bäckerei am Dienstagmorgen zwischen 7.24 Uhr und 7.29 Uhr ihr Auslieferungsfahrzeug mit Leckereien beluden, nutzte ein Langfinger die Gelegenheit und stahl eine Geldkassette aus dem nicht verschlossenen Cockpit. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Dieb um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Bauchansatz. Er war gekleidet mit schwarzem Basecap und T-Shirt, hellen Shorts sowie weißen Schuhen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

