Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ++ Unfall in Folge von angehobenen Kanaldeckeln nach Starkregen ++ Sachbeschädigungen an fünf PKW Parkplatz Stadthalle ++ flüchtende Einbrecher ++ und noch mehr...

Friedberg (ots)

Einbrecher in die Flucht geschrien

Florstadt: Eine 58-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Weigandstraße in Nieder-Florstadt bemerkte am Montag (17.08.) gegen 01.30 Uhr einen Einbrecher in ihrem Haus. Nachdem sie ihn anschrie, flüchtete er durch das geöffnete Fenster, welches er zuvor als Einstieg genutzt hatte. Die 58-Jährige verständigte erst Stunden später die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Täter nicht dazu, etwas aus dem Haus zu entwenden. Eine Personenbeschreibung sowie Angaben zur Fluchtrichtung liegen nicht vor. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Mittelung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Kanaldeckel durch Starkregen rausgedrückt

Limesheim: Durch den Starkregen in der Nacht von Sonntag auf Montag (17.08.) traten zwei Kanaldeckel im Bereich der Hofgartenstraße/ Waldstraße in Rommelhausen aus ihrer Verankerung nach oben auf die Fahrbahn. Bei einem Verkehrsunfall gegen 3 Uhr kam es dadurch zu Schäden an zwei beteiligten Fahrzeugen: Am Seat eines 24-Jähirgen aus Büdingen entstand ein Reifenschaden, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Am BMW eines 41-jährigen Gelnhauseners entstand ein Schaden von geschätzt 250 Euro am Unterboden des Fahrzeugs. Mitarbeiter des Bauhofs tauschten die Kanaldeckel aus.

Einbrecher über Außenlautsprecher angesprochen und vertrieben

Friedberg: Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma fielen am Montag (17.08.) gegen 03.30 Uhr über die Videoüberwachungsanlage dunkle Gestalten auf einem Firmengelände in der Straßheimer Straße auf. Die Mitarbeiter sprachen die Personen über den Außenlautsprecher an, worauf diese mit einem dunklen Transporter die Flucht ergriffen. Zuvor hatten sie eine Absperrkette aufgebrochen um auf das Gelände zu kommen. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist nicht näher bekannt, dürfte sich aber im zweistelligen Bereich befinden. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter von einem Einbruchsversuch absahen und somit kein Diebesgut an sich genommen haben. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass die zwei Personen dunkel gekleidet waren. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 3 und 4 Uhr am Montagmorgen einen dunklen Transporter im Bereich der Straßheimer Straße und umliegenden Straßen gesehen und kann Angaben zum Kennzeichen oder anderen besonderen Merkmalen machen (Hersteller/ Modell, Beschädigungen, Farbe, besondere Beklebung oder ähnliches)?

Ausweise aus Auto geklaut

Butzbach: Mit einem Stein warfen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Golfs ein und entwendeten verschiedene Ausweise aus dem Auto. Der Sachschaden von etwa 200 Euro entstand am Sonntag (16.08.) zwischen 07 Uhr und 19 Uhr in der Mehlgasse in Fauerbach v.d.H. . Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4010 entgegen.

Zwei Fahrräder am Erlenbach entwendet

Bad Vilbel: Obwohl ein 29-jähriger Bad Vilbeler die zwei Fahrräder aneinanderschloss und sie zusätzlich noch im Gebüsch versteckte, stand er am Ende ohne Fahrrad da. Der Diebstahl geschah am Sonntag (16.08.) in Massenheim, im Bereich der Brücke über den Erlenbach (Straße Im Mühlengrund). Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr nahm der unbekannte Täter die beiden Räder im Gesamtwert von etwa 900 Euro an sich. Die Polizeistation Bad Vilbel, tel. 06101- 5460-0, bittet um Hinweise.

"Spiegel-Unfall" mit Fahrerflucht auf der L3010

Kefenrod: Zwei in entgegengesetzte Richtungen fahrende PKW auf der L3010 zwischen Kefenrod und Wennings kollidierten am Sonntag gegen 19.20 Uhr mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Am VW einer 21-jährigen Gelnhausenerin entstand dadurch ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher war auf die Fahrspur der Gelnhausenerin geraten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeistation Büdingen, Tel.: 06042/9648-0, bittet etwaige Unfallzeugen, sich zu melden.

Brennendes Fahrzeug

Wöllstadt: Schwarze Rauchwolken stiegen aus dem Motorraum eines LKW auf, welcher vermutlich durch die Hitzentwicklung nach einem geplatzten Reifen Feuer gefangen hatte. Am Montag (17.08.) gegen 11 Uhr versuchte die Fahrerin noch eigenständig, den brennenden LKW auf der Homburger Straße zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr beendete die Löscharbeiten gegen 11.25 Uhr. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Schadenshöhe am LKW beträgt etwa 3000 Euro. Weitere Schäden entstanden durch den Brand nicht.

Geparktes Auto angefahren und abgehauen

Wölfersheim: Einen Schaden von etwa 500 Euro hinterließ ein Unbekannter am Wochenende an einem geparkten BMW in der Straße Haingraben in Melbach. Zwischen Freitag (14.08), 20.00 Uhr, und Sonntag (16.08), 09.00 Uhr, touchierte er den BMW vermutlich beim Vorbeifahren und verursachte dabei Schäden an der rechten Fahrzeugseite. Anschließend kümmerte er sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Fünf Fahrzeuge stark beschädigt

Friedberg: Am Samstagabend (15.08.) beschädigten Unbekannte fünf geparkte Fahrzeuge in der Straße Am Seebach, auf dem dortigen Parkplatz der Stadthalle. Zwischen 19.00 Uhr und 23.20 Uhr besprühten die Täter die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller mit weißer Farbe, zerkratzen sie und hinterließen Dellen, welche vermutlich durch Tritte gegen die Fahrzeuge entstanden. Pro Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise.

