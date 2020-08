Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ++ Fahrraddiebstahl ++ lauter Knall in Eichelsheim ++ Exhibitionist in Bad Nauheim ++

Friedberg (ots)

Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Friedberg: Ein angeschossenes schwarzes Trekkingrad im Wert von 700 Euro entwendeten Unbekannte am Samstag (15.08.) zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr. Am Fahrradständer am Gleis 1 in der Hanauer Straße fand die 47-jährige Eigentümerin aus Friedberg lediglich noch das aufgebrochene Fahrradschloss und ihre Trinkflasche. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/ 601-0, entgegen.

Lauter Knall sorgt für Verwirrung

Nidda: Polizei und Feuerwehr suchten am Samstagabend (15.08.) gemeinsam in Eichelsheim nach der Ursache eines lauten Knalls. Gegen 21.20 Uhr hatte eine Mitteilerin der Polizei geschildert, einen lauten Knall und eine Rauchentwicklung in der Frankenstraße bemerkt zu haben. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befanden sich etliche Menschen auf der Straße und berichteten, ebenfalls einen Knall gehört zu haben. Rauch konnte vor Ort jedoch nicht festgestellt werden. Den Befragungen zufolge kam der Knall aus dem Bereich nördlich der Frankenstraße, was die Straßen Gebrüder-Grimm-Straße, Lessingstraße und Goethestraße umfasst. Die Knallursache konnte jedoch nicht ausgemacht werden. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Exhibitionist auf dem Radweg

Bad Nauheim: Eine 14-jährige Bad Nauheimerin befuhr am Freitag zwischen 16.45 und 17.00 Uhr von der Frankfurter Straße über den Parkplatz am Kurpark und von dort aus auf den Radweg in Richtung Nieder-Mörlen. Als sie an einem unbekannten Mann vorbeifuhr, ließ dieser unvermittelt seine Hose herunter und entblößte seinen Penis. Dabei hob er seinen Arm in Richtung der Radfahrerin. Zu einem Kontakt kam es dabei nicht. Es ist nicht bekannt, ob er mit der Armbewegung lediglich auf sich aufmerksam machen- oder nach dem Mädchen greifen wollte. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise. Wem ist am Freitag im Bereich des Radwegs die Person aufgefallen, welche wie folgt beschrieben wird: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt groß, schlank, bekleidet mit einer dunklen Regenjacke und dunklen Stoffhose sowie einer Mütze.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell