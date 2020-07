Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg

Gasflaschen gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus verschlossenen Gitterboxen stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag sechs Gasflaschen. Die an den Boxen befestigten Bügelschlösser brachen die Unbekannten auf und konnten so in den Besitz der entleerten Flaschen gelangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

