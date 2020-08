Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Radfahrer stürzt - VW fährt davon + Handtaschendiebe flüchten + Unfallflucht in der Lessingstraße + Bikerin erfasst + Schaden verursacht + Bulls-Bike gestohlen + Zaunelement abgebaut

Friedberg (ots)

+++

*Bad Vilbel: Radfahrer stürzt - VW fährt davon

Am Südbahnhofkreisel ist am Dienstagabend ein Radfahrer von einem VW-Bus erfasst worden und gestürzt. Das Auto war dann davongefahren. Jetzt bitten die Unfallfluchtermittler der Bad Vilbeler Polizei um Mithilfe. Was war passiert? Gegen 18.15 Uhr fuhr ein aus Vilbel stammender, 18-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Ritterstraße in Richtung Kreisverkehr und wollte auf dem dortigen Radweg die Kasseler Straße überqueren. Zeitgleich fuhr ein grauer VW-Bus aus dem Kreisverkehr heraus und weiter auf der Kasseler Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte das Auto, an dem vermutlich Friedberger Kennzeichen angebracht waren, dabei das Hinterrad des Bikers. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer fuhr davon. Mögliche Zeugen, die den Vorfall am Dienstagabend hatten beobachten können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0 zu melden.

+++

*Friedberg: Handtaschendiebe flüchten

Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte in einem China-Restaurant in der Hanauer Straße die Handtasche einer 53-jährigen Frau gestohlen, während diese sich nicht an ihrem Platz befand. Zeugen hatten die Tat gegen 19.05 Uhr beobachtet und die Tatverdächtigen bei der anschließenden Flucht zu Fuß verfolgt. Zwar gelang es den beiden Männern, zu entkommen. Jedoch hatte man ihnen die Handtasche wieder wegnehmen können. Kurz darauf fiel aber auf, dass die darin aufbewahrte Geldbörse fehlte. Laut Zeugenangaben handelte es sich bei den beiden Flüchtigen um zwei Männer Mitte bis Ende zwanzig. Person 1 sei 185 cm groß und schmal gewesen und hatte sein langes schwarzes Haar gegelt. Der Mann mit südländischem Erscheinungsbild trug eine blauweiße Jacke und eine dunkle Hose. Person 2 war von gleicher Größe und Gestalt. Er trug ein weißes Shirt, Jeans sowie einen schwarzen Rucksack. Mögliche Zeugen, die die Tat hatten beobachten können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg (Tel: 06031/6010) in Verbindung zu setzen.

+++

*Bad Nauheim: Unfallflucht in der Lessingstraße

In der Lessingstraße hat ein anderer Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel beschädigt und ist dann abgehauen. Der Insignia stand zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 17.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der 10er-Hausnummern. Dessen Besitzer stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug erhebliche Beschädigungen an der Frontstoßstange und einem Kotflügel fest. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*Bad Vilbel: Bikerin erfasst

Am Dienstagabend kam es in Höhe der Aral-Tankstelle in der Friedberger Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Gegen 18.10 Uhr war die 46-jährige Radlerin auf der Frankfurter Straße unterwegs. In Höhe des Tankstellengeländes erfasste sie dann ein VW Sharan, an dessen Steuer eine 37-jährige Frankfurterin saß. Die aus Bad Vilbel stammende Bikerin kam zu Fall, sodass hinzugerufene Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Autofahrerin vom Tankstellengelände auf die Frankfurter Straße einfahren wollte und dabei die Radfahrerin übersehen hatte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

+++

*Karben: Schaden verursacht

Offenbar beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr einen schwarzen BMW beschädigt. Der 3er stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz gegenüber der Karbener Stadtpolizei. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06101/5460-0.

+++

*Bad Nauheim: Bulls-Bike gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Fahrraddiebe ein blauweißes Bulls in der Langsdorffstraße gestohlen. Das Bike stand angeschlossen in einem Carport. Zwischen 20 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag müssen die Langfinger das Schloss geknackt und das Zweirad mitgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*Glauburg: Zaunelement abgebaut

Vermutlich auf Buntmetall hatten es Diebe Anfang der Woche in Stockheim abgesehen. Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 10.30 Uhr waren sie auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in der Straße "Zum Hochbehälter" zugange. So wurde ein dortiges Zaunelement abgebaut, um auf das Gelände zu gelangen. Den Inhalt einer auf dem Hof stehenden Gitterbox nahmen die Unbekannten dann mit. Konnte die Tat beobachtet werden? Wem sind im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

