Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In große Fußstapfen

Thorsten Haas ist neuer Leiter der Autobahnpolizei

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

In große Fußstapfen - Thorsten Haas ist neuer Leiter der Autobahnpolizei

Am Donnerstag, 6.8.2020, führte Polizeipräsident Bernd Paul den neuen Dienststellenleiter der mittelhessischen Polizeiautobahnstation offiziell in sein künftiges Amt ein. Thorsten Haas ist ab sofort für die Sicherheit auf mittelhessischen Autobahnen verantwortlich.

Dabei tritt er in "große Fußstapfen", wie Bernd Paul im Rahmen der, Corona-bedingt kleinen, Feierstunde anmerkte. Erst Ende Juli hatte der mittelhessische Polizeichef den hoch angesehenen Gerold Reitz schweren Herzens in dessen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Indes ist sich Paul aber ebenso sicher: "Herr Haas, ich habe keine Zweifel, dass Sie das sehr gut machen- und diese in ihrer zukünftigen Verwendung nicht bloß ausfüllen können, sondern durchaus eigene Fußstapfen hinterlassen werden!" Alsdann wünschte der Präsident dem frisch gebackenen Leiter der Polizeiautobahnstation "alles Gute, viel Freude und stets ein glückliches Händchen" in seiner künftigen Funktion. Auch Manfred Kaletsch, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium, freute sich, Haas für die neue Aufgabe gewonnen zu haben und schloss sich den Wünschen seines Vorredners an.

Sichtlich erfreut ob der netten Worte bedankte sich EPHK Haas für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Zur Person:

Einen Großteil seiner bereits annähernd 35-jährigen Diensterfahrung sammelte der 52-jährige Haas in verschiedenen Funktionen innerhalb der Wetterauer Polizeidirektion. So beispielsweise in der dortigen Führungsgruppe. Über sechs Jahre war er Leiter der Ermittlungsgruppe sowie stellvertretender Dienststellenleiter in Büdingen. Im Rahmen der Konzeption des Butzbacher Hessentages 2007 führte der Gederner den Vorbereitungs- und Planungsstab; dabei war er unter anderem für die Erstellung des Verkehrskonzeptes verantwortlich. Haas engagiert sich im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes von Justus-Liebig-Universität und Polizeipräsidium Mittelhessen in Sachen kommunaler Kriminalprävention (Projekt "Aktio"), mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit Kommunen regionale Kriminalitätsschwerpunkte zu identifizieren, zu analysieren und Strategien für deren Bekämpfung zu entwickeln. Gefördert wird das Vorhaben auch durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Am täglichen Weg zur Arbeit wird sich trotz des neuen Aufgabenfeldes kaum etwas ändern: Bis zuletzt war Thorsten Haas seit 2014 Stationsleiter in Butzbach. In der neuen Funktion wird Haas somit Chef der größten und modernsten Autobahnpolizei Hessens. Gemeinsam mit der Polizeistation Butzbach sowie dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wetterau ist die mittelhessische Polizeiautobahnstation im Gebäude des 2017 neu errichteten Polizeizentrums im Roten Lohweg untergebracht.

+++

Info für die Medien: Das beigefügte Bild zeigt (v.l.n.r.)

den Leiter der Abteilung Einsatz - Manfred Kaletsch; den neuen Leiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen - Thorsten Haas; den mittelhessischen Polizeipräsidenten - Bernd Paul; den neuen Leiter der Polizeistation Butzbach - Thomas Müller

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell