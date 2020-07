Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lebensgefährliche Abkürzung über die Gleise

Mosbach (ots)

Durch das Eingreifen eines 37-jährigen Mannes konnte am gestrigen Mittwochnachmittag (22.02.2020) am Bahnhof Mosbach-Neckarelz Schlimmeres verhindert werden. Eine 58-jährige alkoholisierte Frau versuchte gegen 17:00 Uhr offenbar unter der Kupplung einer zweiteiligen und abfahrbereiten Stadtbahn hindurchzuklettern, um so auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Der 37-jährige Reisende reagierte sofort, verbrachte die Frau aus dem Gleisbereich zurück auf den Bahnsteig eins und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mosbach nahm die 58-Jährige in Gewahrsam und übergab diese anschließend einer zwischenzeitlich eingetroffenen Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn. Gegen die Frau wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich eingeleitet.

