Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann beleidigt Polizisten und Verkäuferin

Heilbronn (ots)

Ein 47-jähriger Mann hat am gestrigen Montagabend (21.07.2020) gegen 23:00 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof eine Angestellte eines Schnellrestaurants sowie eingesetzte Bundespolizisten beleidigt. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn war zuvor von der Verkäuferin in den Imbiss gerufen worden, weil der 47-Jährige dort schlief und sich offenbar nicht wecken ließ. Als die Beamten den Schlafenden geweckt und kurz darauf nach Ausweisdokumenten durchsuchten, fanden sie Betäubungsmittel bei dem deutschen Staatsangehörigen auf und stellten diese sicher. Hierauf reagierte der in Heilbronn wohnhafte Mann aggressiv, begann die Verkäuferin sowie die Polizisten zu beleidigen und drohte zudem diese anzugreifen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 47-Jährige einen Platzverweis und wurde auf freiem Fuß belassen. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

