Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitskräfte gekratzt und gebissen

Plochingen (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat am gestrigen Sonntagmorgen (19.07.2020) gegen 04:30 Uhr auf der Fahrt eines Regionalzuges zwischen Stuttgart und Plochingen zwei Sicherheitsmitarbeiter gekratzt und gebissen. Der Fahrgast konnte zuvor dem Zugbegleiter im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle offenbar kein gültiges Ticket für die Fahrt vorzeigen, weshalb er wohl von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Hierauf soll der 34-Jährige aggressiv reagiert und sich zudem geweigert haben, den Zug am darauffolgenden Halt am Plochinger Bahnhof zu verlassen. Zwei im Zug befindliche Sicherheitsmitarbeiter sollen den Mann erneut aufgefordert haben die Bahn zu verlassen, woraufhin der togolesische Staatsangehörige die 30 und 21 Jahre alten Sicherheitskräfte offenbar unvermittelt angriff. Die Bahnmitarbeiter verbrachten den aggressiven Mann wohl gemeinsam aus dem Zug und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizeistreife auf dem Bahnsteig fest. Gegen das Festhalten soll der 34 Jahre alte Mann sich zudem durch mehrfaches Kratzen und Beißen gewehrt haben. Beide Sicherheitskräfte erlitten hierdurch Kratz- und Schürfwunden, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige vor Ort entlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell