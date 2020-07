Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisenden bestohlen: 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (18.07.2020) gegen 05:40 Uhr einen 23-jährigen Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der gambische Staatsangehörige war zuvor durch die zivilen Beamten dabei beobachtet worden, wie er einem schlafenden 22-Jährigen am S-Bahnhaltepunkt Stadtmitte das Smartphone entwendete. Anschließend begab er sich in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S3 und wurde dabei von den eingesetzten Bundespolizisten unbemerkt verfolgt. Unter Hinzuziehung uniformierter Streifen konnte der 23-Jährige schließlich beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen werden. In einem Abfallbehälter der S-Bahn fanden die Beamten das zuvor entwendete Mobiltelefon, sowie ein weiteres Smartphone und geringe Mengen an Betäubungsmitteln auf. Das Handy des Geschädigten im Wert von etwa 500 Euro konnte dem bestohlenen Eigentümer im Anschluss wieder ausgehändigt werden. Der leicht alkoholisierte 23-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss nun u.a. mit einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

