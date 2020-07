Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zivilstreife angegriffen: 32-Jähriger in Polizeigewahrsam

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Samstag (18.07.2020) gegen 01:00 Uhr in einer S-Bahn Richtung Schorndorf mehrere Reisende bepöbelt und die hierauf eingeschrittenen Bundespolizisten angegriffen und bespuckt. Zunächst fiel der somalische Staatsangehörige im Zug der Linie S2 auf, indem er offenbar wahllos andere Fahrgäste verbal anging und umherschrie. Als eine in der S-Bahn befindliche Zivilstreife der Bundespolizei auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, gaben sich die Beamten dem 32-Jährigen als Polizeibeamte zu erkennen und forderten ihn dazu auf, den Schnellzug am nächsten Halt zu verlassen. Der alkoholisierte Mann ignorierte die Aufforderung und versuchte mit der Ankunft des Zuges am Haltepunkt Nürnberger Straße unvermittelt nach den Einsatzkräften zu treten. Diese wehrten den Tritt rechtzeitig ab, verbrachten den Angreifer aus der S-Bahn und fesselten ihn am Bahnsteig. Der 32-Jährige trat hierbei weiterhin nach den Polizisten und begann zudem in deren Richtung zu spucken, weshalb ihm sein eigens mitgeführter Mund-Nasenschutz aufgesetzt wurde. Zusammen mit einer alarmierten Streife wurde der im Landkreis Esslingen wohnhafte Mann unter weiteren Widerstandshandlungen zum Bundespolizeirevier verbracht, wo er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell