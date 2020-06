Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Streit Mann beleidigt, mit Stein beworfen und Hund getreten

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) Dienstag, 16.06.2020, 09:30 Uhr

Am Dienstagvormittag, den 16.06.2020, kam es zunächst zwischen einem 58jährigen Markoldendorfer und einem ebenfalls aus dem selben Ort stammenden Pkw-Fahrer in der Straße Kirchplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf stieg der 26jährige Fahrer aus seinem Fahrzeug, schubste den anderen Beteiligten und warf einen Schotterstein nach diesem. Hierdurch wurde der Mann aber nicht verletzt. Im Anschluss trat der 26jährige den mitgeführten Hund des Mannes so, dass dieser mehrere Meter durch die Luft flog. Die Polizei in Dassel hat gegen den Angreifer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05564-999100 zu melden

