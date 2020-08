Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht im Arthur-Weber-Weg + Einbrecher türmt + Friedhofsbäume beschädigt + Unfall im Begegnungsverkehr + Quad überschlagt sich - Fahrerin schwer verletzt + Nach Messerattacke in Haft

Friedberg (ots)

+++

*Altenstadt: Unfallflucht im Arthur-Weber-Weg

Einen schwarzen Kia beschädigte ein bislang Unbekannter am gestrigen Donnerstag. Der Sportage stand zwischen 7.40 Uhr und 12.10 Uhr in einer Parklücke im Arthur-Weber-Weg. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken vor dem beschädigten Kia gegen dessen Frontstoßstange gestoßen und hatte so etwa 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*Butzbach: Einbrecher türmt

Ein Einbrecher hat am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Elisabethenstraße (OT Münster) aufgehebelt. Als der oder die Unbekannte dann jedoch bemerkte, dass sich die Bewohner zuhause aufhielten, ergriffen sie die Flucht. Zeugen, denen in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg, Tel 06031/6010, zu melden.

+++

*Münzenberg: Friedhofsbäume beschädigt

Auf dem Gambacher Friedhof hat zwischen Samstag, 1. August und Mittwoch, 12. August jemand mehrere Bäume beschädigt. So stellte man an insgesamt vier Stämmen mehrere, etwa geldstückgroße Substanzverletzungen fest. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, 06033/70430.

+++

*Florstadt: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K 178 zwischen Florstadt und Reichelsheim ist es am Donnerstag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Kurz nach 8.30 Uhr waren eine 22-jährige Reichelsheimerin am Steuer eines Ford Focus mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer aus Bruchköbel stammenden 32-Jährigen kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die beiden Frauen versucht, dem jeweils anderen Fahrzeug auszuweichen. Dabei hatten wohl beide die Kontrolle über ihre Autos verloren und waren von der Straße abgekommen. Der Corsa überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Focus krachte in einen Verteilerkasten und durchbrach eine Hecke. Auf dem angrenzenden Feld blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Friedberg. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich dort telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

+++

*Kefenrod: Quad überschlagt sich - Fahrerin schwer verletzt

Gegen 12.35 Uhr hat sich am Freitagmorgen auf der L 3193 eine 29-jährige Quad-Fahrerin aus Hirzenhain überschlagen, nachdem sie zuvor ins Heck eines vorausfahrenden Ford Transit geprallt war, an dessen Steuer ein 47-Jähriger aus Schotten saß. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sodass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer lieb unverletzt. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall zwischen Büdingen und Bindsachsen kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

*Büdingen: Nach Messerattacke in Haft

Am Donnerstagnachmittag (20. August) kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Büdingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei aus Guinea stammenden Asylbewerbern im Alter von 18 und 25 Jahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten der 25-Jährige sowie ein zunächst offenbar unbeteiligter, 42 Jahre alter Mann türkischer Herkunft infolgedessen Verletzungen davontrugen. Laut bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 18 und 25 Jahre alten Männer in Streit geraten, woraufhin der 25-Jährige letztlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers, durch Stiche und Schnitte, erheblich verletzt wurde. Der 42-Jährige habe demnach schlichtend eingreifen wollen und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Polizeibeamte nahmen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen wenige Minuten später, noch am Tatort, vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte dessen Vorführung am heutigen Freitagnachmittag. Antragsgemäß wurde dort die Untersuchungshaft aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes angeordnet. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell