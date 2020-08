Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei strampelt sich ab - Mit dem Rad zum Nachwuchs!

Friedberg (ots)

Polizei strampelt sich ab - Mit dem Rad zum Nachwuchs!

Mit dem Ziel junge Leute für den Polizeiberuf zu begeistern, zog die Einstellungsberatung der Polizei in der Wetterau diese Woche, mit einem bunten Programm im Gepäck, durch den Landkreis.

Auf ihrer Sommertour radelten die beiden Kommissarinnen mit E-Bikes zu Vereinen in der Region, die das Angebot angenommen hatten.

Als erste Station besuchten sie die Jugendfeuerwehren aus Bad Nauheim und umliegenden Gemeinden am Montag (17.8.). Während der Schutzmann vor Ort, Bernd Büthe die Fahrräder der Eltern codierte, präsentierten Michael Laupert und sein Hund Tarek den Kids die Arbeit mit dem Diensthund.

Fitness und Coolness bewiesen die Spieler des EC Bad Nauheim am Dienstag (18.8.). Unter körperlicher Belastung bewältigten sie verschiedene simulierte Einsatzlagen und behielten dabei einen kühlen Kopf.

Heiß ging es dagegen am Mittwoch (19.8.) beim SV Funball Dortelweil und am Donnerstag (20.8.) beim SV Germania Ockstadt zu. Nachdem die Jugendlichen hier zunächst fasziniert die Hundevorführung von Michael und Tarek verfolgten, mussten sie im Anschluss selber ran. "Seid ihr fit genug für den Polizeiberuf?" lautete die Frage an die Teilnehmer. Es galt Teile aus dem Sportmodul des Einstellungstests zu absolvieren. Trotz der hohen sommerlichen Temperaturen, legten alle eine ordentliche Motivation an den Tag.

Während der Events gab es Gelegenheit für allerlei Fragen rund um den Arbeitsalltag eines Polizisten, das Studium oder das Bewerbungsverfahren bei der Polizei Hessen. Auch Fragen nach persönlichen Erlebnissen beantworteten die Polizistinnen.

Auch auf dem Wochenmarkt in Bad Nauheim und am Niddaplatz in Bad Vilbel hielten sich die Nachwuchsgewinnerinnen auf, standen Rede und Antwort. Die Vilbeler Vertreter der Aktion BOB, Michael Pollesch und Mirko Berg unterstützen sie auf dem Niddaplatz dabei.

Die Bürgerinnen und Bürger zeigten sich erfreut über die Begegnung mit den Radfahrerinnen. Der Anblick von Polizei auf dem Rad überraschte und lud zu Gesprächen ein.

Auch nach ihrer Sommertour stehen Melanie Julius und Corina Weisbrod Interessierten am Polizeiberuf zur Verfügung. Infos und Kontakt über die Homepage der Polizei Hessen (www.polizei.hessen.de /Karriere) oder per Mail unter Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de .

Corina Weisbrod

