Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Bilanz der Feuerwehr Oberhausen zum Sturmtief "Victoria"

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Nach dem Sturmtief "Sabine" zog am Wochenende das nächste Sturmtief mit orkanartigen Böen über Oberhausen hinweg. Für Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst vor stürmischem Wetter. Bei der Oberhausener Feuerwehr verlief der Sonntag dennoch verhältnismäßig ruhig. In der Zeit von Sonntagmorgen 7:00 Uhr bis Montagmorgen 7:00 Uhr mussten die Einsatzkräfte lediglich acht kleinere Einsätze bewältigen. Auf der Hünenbergstraße in Königshardt und auf der Straße Dümpterkamp in Alt-Oberhausen mussten zwei umgestürzte Bäume von der Straße entfernt werden. An einem Einkaufscenter in Sterkrade entfernte die Feuerwehr lose Blechteile von der Fassade. Bei den restlichen Einsätzen handelte es sich um lose Äste in Baumkronen oder um lose Dachziegel, die mit Hilfe einer Drehleiter entfernt wurden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell