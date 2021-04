Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau bei Unfall in Elsfleth schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch 7. April 2021, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 28-Jährige aus Elsfleth mit ihrem VW Polo in Elsfleth die Straße Am Weserdeich in Fahrtrichtung Brake.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie Höhe der Ortschaft Oberhammelwarden nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Baum.

Die Frau wurde infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein umliegendes Krankenhaus.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell