Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. April 2021, gegen 21:00 Uhr, wollten Beamte in Hude, in der Straße Wüstinger Ring einen Pkw kontrollieren.

Der Fahrzeugführer versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht mit dem Pkw zu entziehen, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten fußläufig in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Der 28-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Gegen den 28-Jährigen aus der Gemeinde Hude wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell