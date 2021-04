Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Verkaufsanhänger in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 6. April 2021, gegen 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 7. April 2021, gegen 4:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines in der Rheinstraße in Wardenburg aufgestellten Verkaufsanhängers auf und gelangten somit in das Fahrzeug.

Aus dem Anhänger wurde ein Behältnis mit Wechselgeld entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell