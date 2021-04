Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unerlaubte Abfallentsorgung in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

In der Straße Rüspelbusch, am Rande eines unbefestigten Weges, inmitten der Waldstücke in Großenkneten, wurde während des Osterwochendes Abfall unerlaubt entsorgt.

Bei dem Abfall handelt es sich um Fahrzeugteile, ausschließlich der Marke BMW.

Auffällig hierbei ist die Front- und Heckschürze eines 5er BMW in silber und die eines 3er BMW in blau.

Darüber hinaus wurden mehrere Kanister entsorgt. Ein Kanister ist mit Altöl befüllt.

Der oder die Verursacher haben dabei auch Altöl verschüttet und den Boden verunreinigt.

Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, gegebenenfalls auch nur aufgrund der Vielzahl von aussondierten BMW Teilen, möge sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/9410, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell