Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Lkw-Unfall sorgt für Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws an der Zufahrt zur A 98 bei Laufenburg-Hauenstein hat am Montagmorgen, 17.08.2020, für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 09:35 Uhr war der Anhänger eines dort an der Abfahrt talwärts fahrenden 50 Jahre alten Fahrers ausgebrochen. Dieser hatte zu stark gebremst, so dass die Achsen des Anhängers blockierten und dieser auf der nassen Straße ins Schleudern geriet. Der Anhänger kollidierte mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der 58 Jahre Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 8000 Euro. Die Straße war durch die verunglückten Schwerfahrzeuge blockiert. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.

