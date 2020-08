Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reifen zerstochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

An einem VW Golf wurde von Montag auf Dienstag, 17./18.08.20, ein Hinterreifen zerstochen. Der VW war auf einem Privatparkplatz in der Hauptstraße, nähe Einmündung der Läublinstraße, geparkt. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

