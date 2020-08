Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Hauingen: Stein verloren - zwei Pkw beschädigt - Zeugensuche

Am Montag, 17.08.20, gegen 18.20 Uhr, überfuhr zuerst ein Audi-Fahrer und danach ein Mercedes-Fahrer einen größeren Stein, der auf der Steinenstraße lag. Der etwa 15x20 cm große Stein soll nach Angaben eines Zeugen von einem Lkw verloren worden sein. Am Audi und am Mercedes entstand jeweils ein Schaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Lkw machen können.

