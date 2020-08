Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein alleinbeteiligter 22-jähriger Kradfahrer befuhr am 17.08.2020, um 18.50 Uhr, die B 500 vom Thurner kommend in Richtung Breitnau. In einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Soziusfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in die Helios-Klinik Titisee-Neustadt verbracht.

