Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 28-jähriger alleinbeteiligter Mountainbike-Fahrer befuhr am 16.08.2020 um 17.00 Uhr den Eschenweg in Schluchsee. Auf Grund nicht angemessener Geschwindigkeit kollidierter er mit einer dort befindlichen Warnbarke einer Baustellenabsperrung, woraufhin er stürzte. Der schwerverletzte Mountainbiker wurde anschließend zur Behandlung in die Helios-Klinik Titisee-Neustadt verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten am Fahrrad technische Mängel festgestellt werden.

