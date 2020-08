Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Austritt von Gefahrgut - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.08.20, gegen 10.15 Uhr, kam es in der Krummatt in Hausen zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Lkw-Fahrer hatte bei der Auslieferung von Gefahrgut festgestellt, dass ein 25-Liter Kanister, der sich auf einer Palette auf der Ladefläche befand, beschädigt war. Hierdurch kam es zum Austritt von Natronlauge. Durch die verständigte Feuerwehr wurde der Kanister unter Vollkörperschutz geborgen und gesichert. Das Loch in dem Kanister war möglicherweise beim Transport durch eine beschädigte Palette entstanden. Eine Gefahr für Personen oder die Umwelt konnte durch die Feuerwehr, welche mit etwa 75 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Der Einsatz war gegen 14.30 Uhr beendet.

