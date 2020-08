Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein alleinbeteiligter 74-jähriger Leichtkraftradführer befuhr am 15.08.2020 gegen 16:45 Uhr die L128 aus Richtung Thurner in Richtung St. Märgen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte infolgedessen. Der verletzte Fahrzeugführer wurde zur ambulanten Behandlung in die Helios-Klinik Titisee-Neustadt verbracht. Der Sachschaden am Zweirad beziffert sich auf ca. 1500 EUR.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Ingo Hoffmann

Telefon: 07651/9336-140

Titisee-Neustadt.PREV.BD@polizei.bwl.de





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell