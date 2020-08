Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Unfallzeitpunkt: 16.08.2020, 09.11 Uhr Unfallörtlichkeit: 79853 Lenzkirch /B315 Bereich Löffelschmiede

Eine 55-jährige alleinbeteiligte Motorradfahrerin kommt in einer Kurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts ins Parkett und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke, woraufhin sie wieder auf die Fahrbahn stürzte. Die schwerverletze schweizerische Kradfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein schweizerisches Krankenhaus gebracht werden. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Ingo Hoffmann

Telefon: 07651/9336-140

Titisee-Neustadt.PREV.BD@polizei.bwl.de





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell