Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim, Herbrechtingen, Nattheim - Berauscht und ohne Führerschein

Fünf Fahrer zog die Polizei von Donnerstag auf Freitag in der Region aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr stoppte die Polizei in der Kastorstraße in Heidenheim einen Hyundai-Fahrer. Bei dem Fahrer hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen stehen könnte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zu viel Alkohol hatte am frühen Freitag ein Mann bei einer Kontrolle in Nattheim intus. Er musste nicht nur eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei auch gleich. Drei weitere Fahrer kontrollierte die Polizei, obwohl sie keine gültige Fahrerlaubnis haben. Gegen 10.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit einem 6500 Kilogramm schweren Gespann in Herbrechtingen unterwegs. Dafür reicht seine Klasse B nicht aus. Weil der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Auch in Heidenheim war ein Mann mit einem zu schweren Gespann unterwegs. Nachdem er seinen Anhänger zurückließ, durfte er weiterfahren. Kurz vor Mitternacht stoppte die Polizei in Heidenheim einen 22-Jährigen. Dem Mann wurde die Fahrerlaubnis bereits vor mehr als zwei Jahren von der Behörde entzogen.

+++++1277857+++1278997+++1274736+++1278085+++1278666

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell