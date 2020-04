Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am späten Dienstagabend (07.04.2020) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Körnerstraße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßliche Einbrecher zur Tatzeit gegen 22:05 Uhr in den rückwärtigen Garten des Hauses und versuchte, die Terrassentüre aufzuhebeln. Ein Bewohner, der auf die Geräusche aufmerksam wurde, überraschte den Unbekannten an der Terrassentüre stehend bei seinen Aufbruchsversuchen. Dieser flüchtete sofort aus dem Garten und lief über die Körnerstraße und die Wurzerstraße in Richtung Mittelstraße davon. Er kann bislang nur als etwa 1,80 m groß, sehr schlank und dunkel gekleidet beschrieben werden. Auch bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er nicht mehr gestellt werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit eine verdächtige Person in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

