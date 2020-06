Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirte - Gartengeräte gestohlen

Borken (ots)

Auf Werkzeugmaschinen abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Borkenwirthe. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Branden. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Freischneider und einen Laubbläser, beides Geräte der Marke Stihl, sowie einen Rasenmäher des Herstellers Sabo. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

