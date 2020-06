Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Eigentümer gesucht

Vreden (ots)

Die Kripo Ahaus sucht den Eigentümer eines sicherstellten Fahrrades. Durch einen Zeugen konnte ein Fahrraddiebstahl am Freitag, 05.06.2020, in Vreden schnell aufgeklärt werden, zumindest was den Tatverdächtigen angeht. Ein Dieb hatte am Busbahnhof in Vreden ein Fahrrad aus dem Ständer genommen. Beamte konnten das Diebesgut bei dem Verdächtigen sicherstellen. Wem das weiße Damencityrad gehört, ist bislang unbekannt. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

