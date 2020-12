Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Mit Gewalt gegen Restauranttür 5.-6.12.20

SingenSingen (ots)

Die Eingangstür eines Grillrestaurants in den Postarkaden in der Bahnhofstraße ging zu Bruch, als ein noch unbekannter Täter am Wochenende sich offenbar dagegenstemmte. Die Spanplatten in der Türfüllung und das Türschloss des Restaurants gaben dem Druck nach, weshalb der Unbekannte in den Vorraum gelangen konnte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt. Der Schaden an der Tür kann noch nicht genau beziffert werden.

