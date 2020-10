Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen

Landkreis Rottweil) Offener Schnürsenkel verursacht Unfall (07.10.2020)

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein 12-jähriger Junge stieß am heutigen Mittwoch gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad gegen ein Auto und verursachte Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Schnürsenkel seines Schuhs hatte sich in der Fahrradkette verfangen, weshalb er versuchte, diesen zu befreien. Hierbei war er vermutlich unaufmerksam und fuhr gegen das Auto. Bei dem Sturz erlitt der 12-Jährige eine Platzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt wurde.

