Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verbale Streitigkeiten zwischen Eheleuten

Neuwied (ots)

Neuwied - Eine Zeugin meldet am 11.04.2020 gegen 15 Uhr verbale Streitigkeiten in einer Wohnung. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten gibt der 38 jährige Beschuldigte sofort an, zur Entspannung der Situation die Wohnung zu verlassen. Zwischen den Eheleuten kams es aus unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten, in deren Folge der Beschuldigte seine Ehefrau beleidigte und Gegenstände durch die Wohnung schmiss. Verletzt wurde niemand, zu Bruch ging ebenfalls nichts.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell